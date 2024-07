EK-droom voorbij: Nederlands elftal verliest met 2-1 van Engeland

Het Nederlandse elftal is niet door naar de EK-finale. Ollie Watkins scoorde in de 90e minuut waardoor Oranje op het laatste moment op achterstand kwam. Spanje ontmoet Engeland dus in de finale.

De wedstrijd begon hoopvol nadat Xavi Simons in de 7e minuut scoort. Engeland kwam daarna snel terug met een gelijkmaker van Kane in de 18e minuut. Dat gebeurde door een penalty waarmee de overtreding van Dumfries op Kane bestraft werd. Dumfries kreeg hierdoor geel.

De tweede helft was meer in evenwicht en kansen vielen er weinig te noteren. Toen een verlenging aanstaande leek, schoot Watkins vanuit de draai in de verre hoek raak. Engeland neemt het zondag om 21.00 uur in de finale in Berlijn op tegen Spanje.

0:48 Oranjemars gaat van links naar rechts in Dortmund

Hart van Nederland / ANP