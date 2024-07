In de Oranjestraat in Den Haag zijn fans pas écht klaar voor vanavond

De Haagse Marktweg, de bekende Oranjestraat, staat woensdag helemaal op z’n kop. Woensdagavond is de halve finale en iedereen is in de ban van de wedstrijd. Mensen hebben vrij genomen en zijn volop bezig met de voorbereidingen.

"We staan er echt heel positief in", zegt Danny Zwennes, de medeorganisator van de Oranjestraat. "We moeten dit gewoon gaan halen.

De straat is één grote oranje zee. Overal hangen vlaggen, slingers en ballonnen. Iedereen loopt in oranje kleding en de sfeer is al in de middag te voelen. Buurtbewoners hebben de leeuw van 10 meter hoog al opgezet. Volgens Danny zijn er zeker al wat mensen omdat ze vrij hebben genomen of eerder stoppen.

De Oranjestraat is er klaar voor! Hoe dat eruitziet? Bekijk het in de video hierboven.