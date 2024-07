Eerste fanzone Dortmund al vol, fans worden naar andere plekken gestuurd

In Dortmund worden woensdag 80.000 Oranjefans verwacht voor de halve finale van Nederland tegen Engeland. Dat het druk is in de Duitse stad zagen we woensdag aan het begin van de middag al (zie de video hierboven), maar inmiddels is ook de eerste fanzone al vol, ziet verslaggever Joya de Boer ter plekke.

Op schermen bij de Friedensplatz staat: "De Friedensplatz is vol. Ga a.u.b. naar de waaierbijeenkomst op de Kampstrasse of Reinoldikirche." Op beelden is een enorme oranje zee aan mensen te zien.

De Friedensplatz is vol

Het programma op de Friedensplatz begint om 14.30 uur met FeestDJ Ruud en Wolter Kroes. Hier zijn ook schermen aanwezig.

Op de Kampstrasse, waar mensen nu naartoe worden gestuurd, wordt ook gefeest. Het programma begint daar ook om 14.30 uur met optredens van The Partysquad, Joël Borelli en Yves Berendse. Hier zijn echter géén schermen om de wedstrijd te kijken. De fanwalk start om 16.30 uur vanaf de Kleppingstrasse en loopt in vrijwel een rechte lijn naar het stadion.