Oranje strijdt voor plek in eerste EK-finale sinds 1988

Het Nederlands elftal hoopt zich voor het eerst sinds 1988 voor de finale van het Europees kampioenschap te plaatsen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman neemt het woensdag in stadion Signal Iduna Park in Dortmund op tegen Engeland.

Koeman heeft alle 26 spelers tot zijn beschikking en voert, in vergelijking met de met 2-1 gewonnen kwartfinale tegen Turkije, naar verwachting weinig tot geen wijzigingen door in zijn basisopstelling. Het is vooral de vraag wie als rechtsbuiten begint, opnieuw Steven Bergwijn of Donyell Malen.

Oranje versloeg in 1988 West-Duitsland in de halve finale met 2-1 en zette daarna de Sovjet-Unie in de eindstrijd met 2-0 aan de kant. Nederland stond daarna nog drie keer in de halve finale van een EK, maar wist zowel in 1992, 2000 als 2004 de finale niet te bereiken.

De winnaar van Nederland tegen Engeland treft zondag Spanje in de finale in Berlijn. De Spanjaarden rekenden dinsdag af met Frankrijk (2-1).

ANP