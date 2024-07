Dortmund stroomt vol met Oranjefans: 'Hopelijk hebben ze genoeg bier'

Dortmund bereidt zich voor op de halve finale-strijd tussen Nederland en Engeland. Terwijl de hotels, terrassen, cafés en kroegen al vol zitten stromen er nog steeds duizenden Oranjefans de stad binnen. Wat ook blijft stromen is het bier en andere alcoholische versnaperingen. Heeft de horeca in de binnenstad van de Duitse stad zich wel voor kunnen bereiden voor de komst van het Oranjelegioen en de uitzinnige Engelse fans?

Pascal Homann is ober in een café in het centrum van Dortmund en kan met een zekerheid zeggen dat zijn werkgever ruim heeft ingeslagen. "We hebben in ieder geval genoeg bier voor de komende dagen. Wij zijn altijd goed voorbereid, we hebben hier vaak voetbalwedstrijden van Borussia Dortmund dus we zijn wel iets gewend", lacht hij. "We verheugen ons op de komst van de tienduizenden Nederlandse en Engelse fans in de stad. Supporters uit beide landen kunnen goed drinken dus daar hebben we op ingekocht."

In totaal heeft alleen deze horecagelegenheid al ruim 4000 liter bier ingeslagen: "We kunnen het niet maken om op zo'n belangrijke dag zonder bier komen te zitten", vertelt Homann verder.

Op en rondom het plein wordt het inderdaad steeds drukker en de kleur Oranje voert intussen de boventoon. "De biertjes gaan er inderdaad heel goed in, in hoop dat ze genoeg hebben ingeslagen", roepen meerdere Oranjefans op het terras in koor.

Angstgegner Nederland

Een Oranjefan die op een terras zit aan een plein in de binnenstad van Dortmund blikt al vooruit naar morgen: "Het gaat een grote chaos worden", voorspelt hij. "Waarschijnlijk gaat het vanavond ook al los hier. Alle treinen vanuit Nederland zitten helemaal vol, en in de stad begint het al het leven."

Als het aan de fans op het plein ligt hoeven wij ons geen zorgen te maken voor de Drie Leeuwen. "Engeland is niet onze angstgegner, dat is Portugal. Ik denk juist dat wij de angstgegner zijn van Engeland. Dus dat komt helemaal goed. Het gaat niet makkelijk worden, dat mag eigenlijk ook niet in een halve finale, maar ik denk dat we een goede kans maken."

Als je naar de afgelopen 36 jaar kijkt heeft Nederland 14 keer tegen Engeland gespeeld. Daarvan heeft Engeland 'maar' twee keer gewonnen. Oranje verloor een vriendschappelijk duel in maart 2018 (0-1) en verder is er de harde 4-1 nederlaag op het EK in 1996. Zes keer was Nederland de sterkste en zes keer eindigde de wedstrijd in een gelijkspel.