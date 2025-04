YouTuber (30) aangehouden die Dennis Schouten beschoot met paintballgeweer

YouTuber Malle Joepoe (30) is dinsdagochtend aangehouden op het politiebureau in Amersfoort, meldt De Telegraaf. De YouTuber zou een week geleden Roddelpraat-presentator Dennis Schouten hebben beschoten met een paintballgeweer, aldus de krant.

Eerder werd Schouten ook al in zijn gezicht gestoken tijdens het uitgaan. Dat zie je in de video bovenaan.

De influencer, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, liet volgens De Telegraaf dinsdagochtend al aan de krant weten dat hij zich zou melden op het politiebureau. Kort daarna verdween hij van sociale media en was hij niet meer bereikbaar.

De arrestatie zou zijn verricht op verzoek van de politie-eenheid Midden-Nederland. Die onderzoekt de beschieting van Dennis Schouten. Een woordvoerder van de politie bevestigt aan De Telegraaf dat een 30-jarige man is aangehouden.

'Opgelucht'

In gesprek met De Telegraaf laat Schouten weten “opgelucht” te zijn dat de man is opgepakt. “Ik moet nog wat extra aangiftes doen. De politie had er haast mee, dus ik moet zeggen dat het inmiddels goed wordt opgepakt,” aldus Schouten.

De presentator werd op dinsdagavond 1 april, bij de studio waar hij het onlineprogramma RoddelPraat opneemt, opgewacht door twee mannen en beschoten met een paintballgeweer. Eén van hen schoot, terwijl de ander het voorval filmde. Dat deelde Schouten eerder op Instagram.