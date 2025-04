Dennis Schouten opgewacht en beschoten met paintballgeweer

Presentator Dennis Schouten is dinsdagavond bij de studio waar hij het onlineprogramma RoddelPraat opneemt opgewacht door twee mensen en beschoten met een paintballpistool. De ene schoot op Schouten, terwijl de andere het voorval filmde, deelt Schouten op Instagram.

"Ik werd meerdere keren geraakt, auto's raakten beschadigd, omstanders schrokken enorm, en zelfs in een kantoor van iemand anders werd geschoten toen ik daar naar binnen rende", aldus Schouten.

Eerder werd Schouten ook al in zijn gezicht gestoken tijdens het uitgaan. Dat zie je in de video bovenaan.

Bang

De presentator heeft aangifte gedaan. Tijdens de uitzending van RoddelPraat woensdagavond worden beelden getoond van het incident. "Zodat wij op onze beurt ook eens een 'grapje' met hen kunnen uithalen. Humor is leuk, maar iemand opwachten en dertig keer beschieten met verfkogels valt totaal niet onder de noemer humor."

Schouten was bang, zegt hij in een video, omdat hij eerst niet doorhad dat het om een paintballgeweer ging. "Dan kun je zeggen dat dit grappig is. Het vervelende is alleen dat wij heel vaak worden bedreigd."

Schouten benadrukt dat het niet om een 1 aprilgrap gaat. De politie bevestigt dat aangifte is gedaan, maar kan om privacyredenen verder niets zeggen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP