Opnieuw boete voor Roos en Schouten, nu voor afschilderen buurman als SS'er en pedo

Presentatoren en podcastmakers Jan Roos en Dennis Schouten zijn dinsdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een boete van 500 euro elk. Het duo, bekend van het YouTube-kanaal Roddelpraat, werd schuldig bevonden aan smaad, laster en belediging van een man uit Enschede, meldt het AD.

Jan Roos en Dennis Schouten moesten eerder dit jaar ook al een schadevergoeding van 5000 euro betalen aan John de Mol vanwege de beschuldigingen die zij over hem uitten in Roddelpraat, waarover je ook in bovenstaande video kan zien. Vorig jaar hadden Roos en Schouten in een aflevering gezegd dat De Mol drie mensen zou hebben omgekocht die getuigen waren van de mishandeling van Shima Kaes door haar ex Johnny de Mol, de zoon van John de Mol. Daarvoor hadden de mannen onvoldoende bewijs, aldus de rechter.

Tijdens meerdere uitzendingen vergeleken Roos (47) en Schouten (29) de man met Adolf Hitler, noemden hem een SS'er en een pedoseksueel. Ze lieten bewerkte foto's zien waarin de man bijvoorbeeld een pet van een SS-officier droeg. Het slachtoffer, die in hetzelfde appartementencomplex als Schouten woont, deed daarop aangifte.

Roos en Schouten hebben volgens de rechter de grens van het toelaatbare hadden overschreden en noemde de uitlatingen beledigend. De beledigingen hebben volgens hem ook ernstige gevolgen gehad voor het slachtoffer.

'Straf past bij bescheiden strafblad'

Tijdens de zitting verklaarde Roos dat hij zijn uitspraken als humor zag en zich beriep op de vrijheid van meningsuiting. Het is volgens de rechter echter niet relevant of mensen het grappig vinden, en legde hen elk een boete van 500 euro op en wees een schadevergoeding van 1000 euro toe aan het slachtoffer, een straf die volgens de rechter past bij het 'bescheiden' strafblad van de heren.

Het OM had 80 uur taakstraf geëist, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De rechter ging hier echter niet in mee en legde een boete op. De mannen mogen in hoger beroep gaan, maar vanwege de lage boete moeten ze hiervoor eerst toestemming vragen bij het gerechtshof.