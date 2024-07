Tienduizenden Oranjesupporters in Dortmund, en iedereen is zenuwachtig

Maar liefst 80.000 Oranjesupporters worden woensdag verwacht in Dortmund. Sinds de overwinning van Nederland op Turkije was er een enorme toename te zien in de zoekopdrachten van Nederlanders naar accommodaties in Dortmund. De stad kleurt langzaam oranje. Hart van Nederland sprak met de supporters, en die hebben er allemaal veel zin in.

Woensdag staat Nederland tegenover Engeland in de halve finale van het EK.

Veel supporters komen voor de sfeer naar de Duitse stad. Ook voorafgaand aan de halve finale is er namelijk weer een fanwalk van Oranjesupporters. Volgens een woordvoerder van de KNVB lopen de fans gezamenlijk naar het stadion, zoals ook bij voorgaande wedstrijden het geval was.

Nederland speelt woensdagavond om 21.00 uur in Dortmund de halve finale tegen Engeland.

Beelden van een feestende stoet Nederlandse fans gingen eerder dit EK de hele wereld over. Over de Oranje Fanzone in Dortmund, waar supporters zonder kaartje de wedstrijd kunnen zien, kon de woordvoerder eerder nog niets zeggen.