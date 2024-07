Kijk je mee? Extra uitzendingen rondom EK bij Hart van Nederland

Hart van Nederland maakt woensdag in de aanloop naar de EK-wedstrijd tussen Nederland en Engeland extra uitzendingen. In Nederland en Duitsland wordt de kijker voorbereid op de halve finale.

De EK-programmering is live van 16.50 uur tot 18.30 uur. Ook online zijn sfeerbeelden vanuit Dortmund live te zien.

De wedstrijd tussen Nederland en Engeland begint om 21.00 uur. Het is voor het eerst in 20 jaar dat Nederland weer in de halve finale staat.