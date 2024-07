Kaarten voor halve finale EK aangeboden voor honderden euro's

Kaarten voor de halve finale van het EK voetbal zijn deze dagen even populair als waardevol op Marktplaats. Woensdag speelt Nederland tegen Engeland in Dortmund om een plek in de finale. Voor sommige tickets staat een verkoopprijs van ruim boven de 1000 euro per stuk, komt naar voren uit een zoekronde op de tweedehands verkoopsite.

De kaarten worden in verschillende categorieën aangeboden, afhankelijk van de plek in het stadion, en de prijzen zijn een veelvoud van de oorspronkelijke bedragen. Naast aanbod worden er ook kaartjes gevraagd door Oranjefans.

Marktplaats kan zelf momenteel geen informatie geven over vraag en aanbod van EK-kaartjes, laat een woordvoerster desgevraagd weten. De zoekopdracht 'Nederland Engeland' leverde maandagmiddag ruim vierhonderd hits op.

Uitverkocht

De KNVB liet eerder weten dat er geen tickets meer beschikbaar zijn voor de halve finale. De bond heeft 8000 kaarten voor de wedstrijd in het Signal Iduna Park, dat normaal gesproken plaats biedt aan ruim 80.000 fans. Bij het EK kunnen er echter minder toeschouwers in omdat staanplekken zijn veranderd in zitplaatsen. De toegangskaarten voor Nederlandse fans zijn verdeeld onder trouwe clubcardhouders van de nationale voetbalbond. Ook via de UEFA waren er kaarten te koop waar Nederlanders zich voor konden inschrijven.