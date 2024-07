Nederlandse agenten ingezet bij halve finale in Dortmund

Nederlandse agenten zijn onderweg naar Dortmund, waar ze woensdag hun Duitse collega's bijstaan als Nederland speelt tegen Engeland in de halve finale van het EK voetbal. De politiemensen, die ook bij de andere wedstrijden van het Nederlands elftal in actie kwamen, zitten maandagochtend in de bus, zegt een woordvoerster.

In Dortmund krijgen ze een briefing over welke diensten ze moeten draaien. De politie rekent volgens de woordvoerster op 60.000 tot 80.000 Nederlandse supporters en nog eens zo'n 30.000 Engelsen.

Overlastgevers

Hoeveel Nederlandse politiemensen er worden ingezet in Duitsland, wil de woordvoerster niet zeggen. Het gaat om agenten uit verschillende korpsen, onder wie politiemensen die ook in Nederland met voetbalsupporters werken in zogenoemde voetbaleenheden. Zij kunnen bijvoorbeeld bekende overlastgevers tussen de Oranjesupporters herkennen. Verder treedt het Nederlandse team vooral de-escalerend op. Ook uit andere landen is er politie actief tijdens het EK voetbal.

Nederland speelt woensdagavond om 21.00 uur in de halve finale tegen Engeland.

ANP