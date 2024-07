Treintickets NS naar Dortmund voor woensdag al bijna uitverkocht

Wil je woensdag op tijd met de trein in Dortmund aankomen voor de EK-wedstrijd tussen Nederland en Engeland, dan moet je snel zijn. Volgens de NS zijn de tickets voor treinen die in de middag in de Duitse stad arriveren bijna uitverkocht.

Normaal verkoopt de NS dagelijks enkele tientallen treintickets vanuit Nederland naar Dortmund, maar voor komende woensdag zijn er volgens een woordvoerder al meer dan 2000 tickets verkocht. "Zo'n piek zie je normaal gesproken echt niet."

Voor de treinen richting Dortmund die "gunstig" zijn om te nemen, omdat ze in de middag aankomen en je dus nog wat tijd hebt voor de wedstrijd begint, zijn nog "enkele" tickets beschikbaar.

Uitverkocht

De NS vermoedt dat de treinkaartjes voor woensdag helemaal uitverkocht raken. Hoe hard de verkoop voor tickets op maandag en dinsdag gaat, kan de woordvoerder niet zeggen, maar "de ervaring leert: de meest mensen reizen op de dag zelf. Zeker omdat de wedstrijd pas om 21.00 uur begint".

De snelste route met de trein vanuit bijvoorbeeld Utrecht naar Dortmund is zo'n 2,5 uur en gaat via Oberhausen.

Drukte bij boekingssites

Ook bij boekingssites voor verblijf in Duitsland is het druk. Sinds de overwinning van Nederland op Turkije in de kwartfinale van het EK is er "een enorme toename" in zoekopdrachten van Nederlanders naar accommodaties in Dortmund, dat meldt Booking.com.

Volgens de boekingssite is er ook een "significante toename" in zoekopdrachten van Engelsen. Woensdag staat Nederland tegenover Engeland in de halve finale van het toernooi. Exacte aantallen van zoekopdrachten heeft de site niet.

ANP