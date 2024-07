Acht arrestaties bij rellen in Den Haag na Nederland-Turkije

Bij de rellen in Den Haag na de EK-wedstrijd tussen Nederland en Turkije zijn zaterdag in totaal acht mensen opgepakt. Dat meldt de gemeente maandag, zondag meldde de politie nog zes arrestaties. Twee agenten liepen gehoorschade op doordat zij met zwaar vuurwerk werden bekogeld.

In de Schilderswijk en in het Laakkwartier was het na afloop van de door Nederland gewonnen wedstrijd onrustig. De ME trad uiteindelijk op om groepen uit elkaar te drijven. Burgemeester Jan van Zanen noemt het "onaanvaardbaar dat enkele raddraaiers dit feest misbruiken om hun agressie en vernielzucht bot te vieren". "Wie geweld gebruikt richting de politie en de media maakt zich schuldig aan een strafbaar feit en hier wordt op ingegrepen." Bij het meldpunt PersVeilig kwamen drie meldingen binnen van journalisten die bij de rellen werden belaagd.

De lokale autoriteiten zetten woensdag tijdens de halve finale veel wijkagenten, jongerenwerkers en buurtvaders in. Wangedrag en geweld worden niet getolereerd, waarschuwt de gemeente.

ANP