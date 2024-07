Dit kunnen we verwachten van Engeland in de halve finale van het EK

Woensdagavond staat Nederland voor het eerst in twintig jaar weer in de halve finale van een EK. Samen met Engeland gaat Oranje uitvechten wie het in de finale op mag nemen tegen Spanje of Frankrijk. Wat kunnen we verwachten van de wedstrijd tegen Engeland?

Nederland en Engeland troffen elkaar in 32 keer op het voetbalveld. De balans is iets in het voordeel van onze overzeese buren: 13 keer won Engeland, 9 keer mocht Oranje juichen, 10 keer werd het gelijk. Het doelsaldo is met 74 tegen 39 ruim voor onze concurrenten, maar daarbij moet worden aangetekend dat zij in de begindagen van het internationale voetbal enkele monsterzeges boekten tegen de welwillende Hollandse amateurs.

De laatste wedstrijd tussen Oranje en de Engelsen was in de halve finale van de Nations League, in 2019 in het Portugese Guimarães. Nederland zegevierde toen na verlenging met 3-1, dankzij goals van Matthijs de Ligt, Quincy Promes en Engelsman Kyle Walker (in het verkeerde doel).

Route naar de halve finale

Het Nederlands elftal plaatste zich met een ruime zege op Roemenië vrij simpel voor de kwartfinale, waarin het met enige moeite van Turkije wist te winnen. Bij de Engelsen was de route naar de halve finale een stuk moeizamer. In de achtste finale tegen Slowakije keken ze ruim een uur lang tegen een achterstand aan, tot sterspeler Jude Bellingham diep in blessuretijd met een atletische omhaal een verlenging afdwong. Spits Harry Kane besliste het duel in de extra tijd.

Ook de kwartfinale was verre van een 'walk over'. Zwitserland pakte een kwartier voor tijd een voorsprong, maar Bukayo Saka maakte al snel gelijk. De ploegen hielden elkaar vervolgens in evenwicht, waardoor strafschoppen uitkomst moesten bieden. Daarin maakten vijf Engelse spelers geen enkele fout, terwijl de Zwitsers er eentje misten. Oranje is dus gewaarschuwd voor deze kracht van de Engelsen.

De kracht van Engeland

Je dacht misschien dat Ronald Koeman veel kritiek kreeg op zijn keuzes, maar de druk op de Engelse bondscoach Gareth Southgate is helemaal enorm. "De ploeg eindigde als eerste in de poule, en staat in de halve finale. Maar het spel is nog niet om over naar huis te schrijven", aldus voetbalexpert Thijs Zilverberg van Hart van Nederland. "Ondanks de vele sterren in de selectie, loopt het niet lekker met het team. Vooral op het middenveld zoekt Southgate nog naar de ideale samenstelling. Wat dat betreft lijkt de ploeg wel een beetje op Oranje. Het resultaat is er, maar het sprankelende van bijvoorbeeld Spanje ontbreekt."

Van wie komt het gevaar voor Oranje? "Spits Harry Kane staat op twee doelpunten dit toernooi, evenals Jude Bellingham. Beiden zijn meestal levensgevaarlijk, al was dat tegen Zwitserland minder", aldus Zilverberg. "Het meest uitkijken is het misschien wel voor de acties van Bukayo Saka. Hij zorgde tegen Zwitserland voor de meeste dreiging met zijn continue dribbels vanaf de flank."

Extra uitzendingen

Hart van Nederland maakt woensdag in de aanloop naar de EK-wedstrijd tussen Nederland en Engeland extra uitzendingen. Verslaggevers in Nederland en Duitsland bereiden de kijker voor op de halve finale.

De EK-programmering is live van 16.50 uur tot 18.30 uur. Ook online zijn sfeerbeelden vanuit Dortmund live te zien. De wedstrijd tussen Nederland en Engeland begint om 21.00 uur.

