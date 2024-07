Jesus Christ Superstar wijkt opnieuw voor halve finale Oranje

Jesus Christ Superstar begint woensdag weer eerder om supporters tegemoet te komen die de wedstrijd tussen Nederland en Engeland willen zien. De starttijd van de voorstelling in het World Forum Theater in Den Haag is een uur vervroegd naar 19.00 uur, zodat bezoekers de halve finale van het EK voetbal kunnen kijken.

Dat laat een woordvoerder van de producent weten. Afgelopen zaterdag begon de musical ook al een uur eerder, toen omdat Oranje in de kwartfinale stond.

Het is niet de enige voorstelling die woensdagavond vroeger begint. Het duo Van der Laan & Woe start ook een uur eerder, om 19.00 uur, in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Eerder liet Najib Amhali weten dat zijn voorstelling in Carré ook woensdag eerder begint. De cabaretier schoof zaterdag tijdens de kwartfinale ook al op.

Gemeenteraad

Ook andere instanties hebben hun programma aangepast. Zo vergadert de gemeenteraad van Hilversum "anders dan normaal" om 18.00 uur. De bijeenkomst "zal zo nodig ook na de aftrap worden voortgezet", meldt de gemeente.

Ook de Friese gemeente Harlingen opent de raadsvergadering al om 18.00 uur, in plaats van om 19.30 uur. De gemeente laat op de site nog weten: "De vergadering wordt om 20.30 uur geschorst als er nog agendapunten niet afgehandeld zijn. De nog openstaande agendapunten worden donderdagavond besproken."

Het duel tussen Nederland en Engeland begint woensdagavond in Dortmund om 21.00 uur.

ANP