Bij oranjewinst EK mogelijke huldiging op dinsdag

Mocht het oranje lukken het EK te winnen, dan staat er mogelijk dinsdag een huldiging op het programma. Die zou moeten plaatsvinden in Amsterdam. De KNVB en de gemeente overleggen al dagen over een groot voetbalfeest in de hoofdstad.

"Het is allemaal heel voorbarig", zei Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, tijdens de laatste training van Oranje in Wolfsburg voor de halve finale van woensdag tegen Engeland. "Maar het is ook niet zo dat je zo'n huldiging snel even regelt. Laten we alles stap voor stap doen en woensdag eerst proberen van Engeland te winnen."

Eindstrijd

De winnaar van het duel tussen Nederland en Engeland strijdt zondag in de finale vanaf 21.00 uur tegen Spanje of Frankrijk om de Europese titel. Die eindstrijd vindt plaats in het Olympiastadion van Berlijn, waar Oranje eerder op deze Europese eindronde al tegen Oostenrijk en Turkije speelde. De halve finale tussen Frankrijk en Spanje begint dinsdag om 21.00 uur in München.

Finale van '88

Het Nederlands elftal werd eenmaal eerder Europees kampioen, na een zege in de finale van 1988 op de Sovjet-Unie in München. Na aankomst op het vliegveld van Eindhoven gingen bondscoach Rinus Michels en zijn spelers in een lange optocht naar Amsterdam. De Europees kampioen kreeg een drukbezochte rondvaart door de Amsterdamse grachten en een huldiging op het Museumplein.

Oranje werd in 2010 ook in Amsterdam gehuldigd na een nederlaag tegen Spanje in de finale van het WK in Zuid-Afrika. Bondscoach Bert van Marwijk en de spelers hadden aanvankelijk weinig zin in een feest voor de tweede plaats, maar genoten uiteindelijk wel van een voetbalfeest dat naar schatting door zo'n 700.000 fans werd bezocht.