Halve finale kijken in Dortmund? KNVB maakt speciaal programma bekend

Ben jij een van de 75.000 Oranjesupporters die woensdag in Dortmund zijn voor de halve finale? Dan hebben we goed nieuws: de KNVB heeft net het programma voor de dag bekendgemaakt. Zo komen er meerdere fanzones in Dortmund, en is er ook weer een fanwalk.

Slechts een deel van de 75.000 Oranjefans kunnen de wedstrijd in het stadion beleven. De supporters zonder kaartje kunnen desondanks een hopelijk onvergetelijke avond in de stad beleven. Er zijn twee pleinen waarop een Oranjefeest wordt georganiseerd, maar volgens de KNVB zullen ook andere plekken in de stad oranje kleuren.

Duizenden fans

Een fanzone is op Der Friedensplatz in het centrum van Dortmund. Het programma daar begint om 14.30 uur met FeestDJ Ruud en Wolter Kroes. Daar zijn ook schermen om de wedstrijd te kijken.

Ook op de Kampstrasse wordt er gefeest. Het programma begint daar om 14.30 uur met optredens van The Partysquad, Joël Borelli en Yves Berendse. Hier zijn echter géén schermen om de wedstrijd te kijken. De fanwalk start om 16.45 uur vanaf de Kleppingstrasse en loopt in vrijwel een rechte lijn naar het stadion.