Vertrouwen in Oranje ongekend hoog: wel nagelbijter verwacht tegen Engeland

Het vertrouwen in het Nederlands Elftal is dit Europees Kampioenschap nog nooit zo groot geweest als nu, dat blijkt uit een onderzoek onder de leden van het Hart van Nederland-panel. Vier op de vijf Nederlanders denkt dat Oranje te sterk is voor Engeland in de halve finale en komende zondag in de finale komt te staan.

Dat komt naar voren in het representatieve onderzoek onder 2.208 respondenten. 80 procent denk dat Nederland een maatje te groot is voor de Drie Leeuwen (de bijnaam van het Engelse team). Wel denkt een flinke meerderheid (67 procent) dat het een spannende wedstrijd gaat worden (winst na strafschoppen of met een goal verschil). Een kleinere groep (13 procent) voorspelt een Nederlandse overwinning met ruime cijfers.

Niet iedereen gaat mee in die Oranjekoorts, zo denkt een op de vijf deelnemers van het panel (20 procent) dat het na woensdag is gedaan met Nederland op het EK. Het grootste deel (17 procent) denkt wel dat het een spannende wedstrijd gaat worden, maar dat de Engelsen uiteindelijk toch aan het langste eind zullen trekken. Een klein deel ( 3 procent) denkt dat het een slachtpartij gaat worden in het nadeel van Nederland.

Finale

Als Nederland de halve finale wint staat het komende zondag in de finale tegen Spanje. Sinds 2000 stonden Nederland en Spanje zes keer tegenover elkaar. Vier keer trok Nederland aan het langste eind, een keer werd het gelijk en een keer verloor Oranje. Dat is dan ook wel de pijnlijkste nederlaag uit het recente verleden van Oranje, die verloren wedstrijd was de WK-finale in 2010. Spanje won toen laat in de verlenging met 1-0.