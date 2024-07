Nederlandse agenten vol lof over voorbeeldige Oranjefans: 'Het is hier een feestje'

Dortmund maakt zich op voor de halve finale tussen Nederland en Engeland, om die wedstrijd in goede banen te leiden voor de aanwezige Oranjefans zijn er weer Nederlandse agenten aanwezig om de Duitse politie te ondersteunen. "Het is een feestje om hier te mogen werken. De fans zijn voorbeeldig en we hebben nog niets vervelends meegemaakt."

Nicky Kuiper is agent en ze is al vanaf de eerste wedstrijd van Oranje in Duitsland om een belangrijke schakel te zijn tussen de tienduizenden (vaak beschonken) Oranjefans en de Duitse politie. "Wij zijn hier om onze Duitse collega's, de bundespolizei, te ondersteunen met het in goede banen leiden van de Nederlandse fans rondom de voetbalwedstrijden.

Dit heeft natuurlijk meerdere voordelen: "Wij spreken dezelfde taal als de fans en zo kunnen wij situaties sneller inschatten dan de Duitse politie en ingrijpen." Kuipers weet ook te vertellen dat de bundespolizei onder de indruk is van de Nederlandse fans, "ze vinden het geweldig, ze kijken hun ogen uit!"

Alleen maar lof voor Oranjefans

Maar dat ingrijpen is meestal niet nodig, zegt Kuiper. "Het is tot nu toe vooral een feestje in de Duitse speelsteden waar het Oranjelegioen is neergestreken. "De fans vinden het leuk om ons te zien, ze komen naar ons toe, maken een praatje of willen met ons op de foto", vertelt Kuiper verder. "Stiekem springen we ook een beetje mee als 'Links Rechts' van de Snollebollekes wordt gedraaid", verklapt de politiewoordvoerder.

Verder heeft Kuiper niets meer dan lof voor de meereizende Oranjefans, "Je ziet dat de speelsteden de fans met open armen ontvangen, in iedere stad hebben de fans zich voorbeeldig gedragen en zijn er geen noemenswaardige incidenten gebeurd."

Geen risicowedstrijd

De halve finale-strijd tegen Engeland wordt niet gezien als een 'risicowedstrijd'. Ondanks de reputatie die sommige supporters hebben wordt deze wedstrijd niet anders aangepakt dan voorgaande wedstrijden op dit EK. "Wij hebben ook nog geen andere instructies of informatie gekregen van de Duitse politie."

In iedere stad waar Oranje moest spelen werd er een Oranjemars georganiseerd, een looproute waarin tienduizenden fans een stuk door de stad naar het stadion en de fanzone lopen. In de eerste speelstad van Nederland, Hamburg, liepen er zo'n 40.000 mensen mee, naar verwachting lopen er in Dortmund 75.000 tot 80.000 bezoekers. Misschien worden er dat nog veel meer. "Ik hoop dat we met genoeg mensen zijn", lacht Kuiper. "Die aantallen zijn ook moeilijk voor te stellen, 40.000 fans klinkt al als heel veel mensen."

Ondanks de verwachte drukte worden er geen extra Nederlandse agenten 'ingevlogen' om de Duitse politie te ondersteunen: "We moeten het doen met de mensen die we nu hier hebben."