Oranjemars naar stadion in Dortmund van start met tienduizenden fans

Vele duizenden Oranjefans zijn begonnen met de Oranjemars vanuit het centrum van Dortmund naar het Signal Iduna Park, waar het Nederlands elftal om 21.00 uur de halve finale tegen Engeland speelt.

De fanwalk vertrok rond 16.30 uur vanaf de Kleppingstrasse en legt een route van zo'n 3,5 kilometer af. Net zoals bij eerdere wedstrijden van Nederland dit toernooi wordt er feestmuziek gedraaid tijdens de mars en treden artiesten op in een dubbeldekker die voor de oranje stoet uitrijdt.

Dortmund stroomt vol

Tienduizenden Nederlandse voetbalfans zijn naar Dortmund afgereisd voor de wedstrijd. De Duitse politie zei eerder een recordaantal mensen bij de mars te verwachten.

Zeker 9500 Nederlanders hebben via de KNVB en de UEFA een kaartje bemachtigd voor de wedstrijd in het Signal Iduna Park. Naar verwachting wijken veel mensen zonder kaartje die deelnemen aan de mars uit naar het Westfalenpark, waar een fanzone is ingericht om de halve finale te volgen.

ANP