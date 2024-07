Van links! Naar rechts! Snollebollekes-hit populair in het buitenland: 'Nederlandse Macarena'

De ongekende populariteit van de Snollebollekes-hit 'Links Rechts' bij Oranjesupporters trekt niet alleen binnenlandse, maar ook buitenlandse media-aandacht. Nieuwsgiganten als CNN en The New York Times schrijven vol lof over de hit.

The New York Times noemt 'Links Rechts' een "iconisch onderdeel" van de fanwalk, waarbij een stoet supporters achter een oranje bus aanloopt. CNN sprak Snollebollekes-frontman Rob Kemps zelf. "Het extra magische voor mij op dit moment is dat het niet alleen in Nederland viral gaat, maar ook in Duitsland en een heleboel andere landen. Dus dat is heel bijzonder voor mij", zei hij tegen de zender. In Duitsland staat het lied in de hitlijsten.

Ook aan de Britse krant The Guardian vertelde Kemps blij te zijn met de buitenlandse populariteit van het nummer. "Je hebt altijd een gezonde rivaliteit gehad tussen Nederland en Duitsland, zoals jullie volgens mij hebben met Schotland. Maar de muziek die ik maak, die wij feestmuziek noemen, is de beste om iedereen samen te brengen."

De Nederlandse Macarena

Volgens Connie Hommes van Berk Music Productions, het platenlabel waar Rob Kemps bijzit, zit het succes van het nummer in het simplisme. "Net als de 'Macarena' zingt en danst iedereen mee! En weet jij wat het betekent?" grapt ze.

Volgens Hommes zijn links en rechts makkelijke woorden. "Het is makkelijk mee te zingen, ook voor mensen uit het buitenland." Ook is volgens haar het bijpassende dansje belangrijk: "het is catchy, iedereen doet mee. Vooral met een EK creëert dit extra samenhorigheid".

Kemps treedt vandaag in het teken van de halve finale weer op voor de voetbalfans in Dortmund. Nederland zal vanavond om 21:00 uur de halve finale tegen Engeland aftrappen.

