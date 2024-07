Paniek voor de EK-wedstrijd in Oranjestraat: grote brand breekt uit in woning

De EK-avond in de Haagse Oranjestraat is woensdagavond onrustig begonnen. Rond 19.45 uur brak een woningbrand uit in de straat die van top tot teen oranje is gekleurd.

Volgens een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse was de brand uitslaand en sloegen de vlammen naar buiten. Er kwamen dikke, zwarte rookwolken door de deur naar buiten.

De brandweer schaalde op naar grote brand. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, onder meer vijf brandweerwagens en twee ambulances. De brandweer meldt dat er drie mensen zijn nagekeken om het inademen van rook, een van hen moet naar het ziekenhuis.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De brandweer spreekt op de website van het ontruimen van omliggende woningen, maar is telefonisch nog niet bereikbaar. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer voert nog wel sloopwerkzaamheden uit om het vuur helemaal te blussen.

Oranjestraat

De Haagse Marktweg, de bekende Oranjestraat, stond woensdagmiddag al helemaal op z’n kop. De Marktweg staat erom bekend dat er bij elk toernooi van Oranje flink wordt versierd. Ook nu hangt de straat vol met oranje versieringen.