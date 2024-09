Koeman 'bijt op lip' over Braziliaans avontuur Depay

Ronald Koeman liet zich na de zege op Bosnië en Herzegovina in de Nations League (5-2) niet verleiden tot uitspraken over de aanstaande transfer van Memphis Depay naar Corinthians in Brazilië.

"Ik bijt maar even op mijn lip", zei de bondscoach, die verwees naar zijn uitspraken eerder in de week over de overstap van Steven Bergwijn van Ajax naar Saudi-Arabië. Koeman vond die stap niet verstandig en zei dat Bergwijn nu niet meer in beeld is bij Oranje. Bergwijn sprak daar vervolgens zijn verontwaardiging weer over uit

"Ik denk dat de Braziliaanse Serie A sterk is, maar het is wel ver weg. Ik heb nog niet echt veel inzicht in die competitie. Memphis moet fit zijn en wedstrijden spelen", wilde Koeman wel zeggen. "Ik heb contact met hem gehad, maar ik zal er nu niet weer mijn vingers aan branden. Dan krijg ik het hele land over me heen."

Toeschouwer

Depay, die na zijn vertrek bij Atlético Madrid nog zonder club zat en daardoor niet werd geselecteerd voor de interlands tegen Bosnië en Duitsland (dinsdag), was zaterdag als toeschouwer in het Philips-stadion aanwezig. Koeman: "Het is fijn dat hij er is, want hij is nog steeds onderdeel van het Nederlands elftal. Hij is er nu niet bij, omdat hij geen club heeft."

ANP