Koeman gaat verjongen: Depay, Wijnaldum en De Roon buiten selectie

Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Marten de Roon zijn door Ronald Koeman niet opgenomen in de voorlopige selectie voor de thuisduels met Bosnië en Herzegovina (7 september) en Duitsland (10 september) in de Nations League. De bondscoach wil Oranje na het EK verjongen.

Koeman heeft Depay laten weten dat hij na zijn vertrek bij Atlético Madrid eerst een nieuwe club moet vinden voordat hij weer in beeld komt bij de nationale ploeg.

"Deze voorlopige selectie markeert de start van een nieuwe periode", laat Koeman weten in een persbericht. "Natuurlijk concentreren we ons dit najaar op de Nations League, maar ook kijken we al verder richting het WK over twee jaar."

Verjonging

De bondscoach heeft "persoonlijke gesprekken gevoerd" met Blind, Wijnaldum en De Roon. "Ik heb ze uitgelegd waarom ik geen beroep op ze doe en dat ik kies voor een aantal nieuwe, jonge spelers. Voor Memphis geldt dat hij eerst weer een club moet vinden voor hij bij ons weer in beeld komt. De groep is nu wat groter dan normaal en ik hoop dat dat een mooie stimulans is voor iedereen."

De 100.000 Oranje-fans die naar Dortmund waren afgereisd voor de halve finale tegen Engeland keerden na de uitschakeling van Oranje op het EK teleurgesteld naar huis, zo is te zien in bovenstaande video.

De voorselectie van Oranje bestaat uit 35 spelers. Daley Blind liet woensdag weten dat hij na 108 interlands is gestopt bij het Nederlands elftal. Crysencio Summerville (West Ham United), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion) en Justin Kluivert (Bournemouth) zitten ook in de voorselectie van Oranje. Frenkie de Jong is nog niet hersteld van een enkelblessure.

Koeman maakt op 30 augustus zijn definitieve selectie bekend.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP