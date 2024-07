Teleurstelling en optimisme bij Koeman na uitschakeling op EK: 'Positief over toekomst'

Ronald Koeman heeft zijn teleurstelling over de uitschakeling van het Nederlands elftal door Engeland (1-2) in de halve finale van het EK nog niet verwerkt, maar de bondscoach kijkt al vooruit. "Ik ben best positief over de toekomst van Oranje," zegt Koeman, die tot en met het WK van 2026 onder contract staat bij de KNVB. "Dit was een geweldig toernooi. We hebben er met zijn allen veel uit gehaald."

De bewoners van de Haagse Oranjestraat hadden een paar uur voor de wedstrijd nog het volste vertrouwen dat Nederland de finale zou gaan halen. Zie de bovenstaande video.

Oranje overtrof de meeste verwachtingen met een plaats in de halve finales. In de knock-outfase werd gewonnen van Roemenië (3-0) en Turkije (2-1), hoewel dit niet de zwaarste tegenstanders waren. Nederland speelde redelijk tegen Polen (2-1), degelijk tegen Frankrijk (0-0), maar sloot met een wanprestatie tegen Oostenrijk (2-3) de groepsfase af. Engeland bleek vooral voor rust veel sterker dan Oranje, maar had uiteindelijk ook wat geluk nodig om een doelpunt te maken.

No Era Penal

Engeland stond achter toen een discutabele strafschop werd gegeven na een lichte aanraking tussen Denzel Dumfries en Harry Kane. De Duitse scheidsrechter Felix Zwayer werd door de videoscheidsrechter naar de kant geroepen en wees uiteindelijk naar de stip. Kane benutte de strafschop (1-1) en invaller Ollie Watkins schoot Nederland in de negentigste minuut uit het toernooi.

"Ik vond het geen strafschop," zei Koeman. "Denzel probeert de bal te blokken en Kane raakt met zijn schoen de schoen van Dumfries. Voetbal gaat kapot door zulke beslissingen van de videoscheidsrechter. In de tweede helft kregen de Engelsen vrije trappen die ze in de Premier League nooit krijgen."

Koeman zag later dat Bukayo Saka vlak voor de strafschop hands leek te maken. De bondscoach erkende ook dat zijn ploeg op het EK soms tekort schoot, mede door de afwezigheid van geblesseerde middenvelders als Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Mats Wieffer en Quinten Timber. Jerdy Schouten greep zijn kans in hun afwezigheid, net als keeper Bart Verbruggen onder de lat. Cody Gakpo werd met drie doelpunten topscorer van Oranje op het EK, net als op het laatste WK in Qatar.

Kleine vijver met aanvallers

Oranje heeft zoveel topverdedigers dat Matthijs de Ligt geen minuut speeltijd kreeg op dit EK. De nationale ploeg kende echter aanvallende problemen en had veel kansen nodig voor een doelpunt.

Memphis Depay viel tegen Engeland geblesseerd uit en Wout Weghorst werd vooral als invaller ingezet. Koeman probeerde Xavi Simons, Steven Bergwijn, Donyell Malen en Jeremie Frimpong als rechtsbuiten, maar niemand van hen stelde tevreden op die positie. "Onze vijver met aanvallers is aan de kleine kant," besefte Koeman, die hoopt dat spitsen als Brian Brobbey en Joshua Zirkzee zich blijven ontwikkelen. "En wie weet staat er binnenkort wel een jonge, talentvolle spits op," voegde hij eraan toe.