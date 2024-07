Oranjeband speelt tijdens mars in Dortmund 'Hey Jude' voor Engelse fans: 'Touch of class'

Op sociale media gaat een video viraal van een Nederlandse band die 'Hey Jude' van de Beatles speelt voor Engelse voetbalfans. De band was de Engelse voetbalfans onderweg tegenkomen tijdens de Oranjemars in Dortmund. Op sociale media zeggen Nederlanders trots te zijn op hun landgenoten. Engelsen vinden het een hartverwarmende en bovendien chique actie.

Nederland staat woensdagavond tegenover de Engelse ploeg in de halve finale van het EK, maar, zoals deze fans laten zien hoeft dat niet te betekenen dat de fans elkaar niet gebroederlijk de hand kunnen schudden.

Mensen raken op X niet uitgepraat over de actie. "Ik houd hiervan", schrijft de Nederlandse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk in het Engels. "Een Nederlandse band speelt 'Hey Jude' in Dortmund als ze Engelse fans tegenkomen. Een eerbetoon aan het Engelse team en hun sterspeler Jude Bellingham. Sport verenigt ons."

"Geweldig om fans van beide kanten te zien die samen genieten van een fantastische sfeer", schrijft een voetbalaccount. "Dit is te goed om niet te delen", schrijft iemand anders. "Een top class optreden van de Nederlanders." Ook andere twitteraars vinden het een erg chique.

Sommigen wijzen er ook op dat er Duitse fans op balkons staan te juichen terwijl de Nederlandse band speelt:

Ook Nederlanders zijn trots op deze band: