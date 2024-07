Tweede fanzone in Dortmund ook vol: Oranjefans naar de kroeg gestuurd

Ook de fanzone in het Westfalenpark in Dortmund zit aan het maximumaantal voetbalfans. De lokale autoriteiten roepen mensen op die de wedstrijd Nederland - Engeland willen kijken daarvoor naar kroegen en bars in het centrum van de stad te gaan. De fanzone op de Friedensplatz in het centrum Dortmund was eerder op de middag al vol.

In het Westfalenpark zijn duizenden Oranjefans neergestreken om de halve finale van het EK op grote schermen te kijken. Veel van hen liepen eerst mee in de Oranjemars die vanuit het centrum vertrok naar het Signal Idunapark, waar om 21.00 uur de wedstrijd van het Nederlands elftal begint. Het Westfalenpark ligt niet ver van het stadion.

Tijdens de zogeheten fanwalk werd er groot feestgevierd. Supporters zongen Oranjeliedjes, sprongen op en neer op de muziek en er werden veel oranje rookbommen afgestoken. De Duitse autoriteiten schatten dat 100.000 mensen zijn aangesloten bij de mars, die zonder grote incidenten of aanhoudingen lijkt te verlopen.

Snollebollekes

Hevige regenbuien en onweer braken tijdens de mars los boven Dortmund, maar dat schrok veel feestvierders niet af. In een van de dubbeldekkers die meereden in de optocht zong de artiest Snollebollekes zijn hit "Links Rechts", waarna het Oranjepubliek ook met honderden gelijk meedeinde in diezelfde richting.

In het Westfalenpark treden ook artiesten op. Er is plek voor tienduizenden voetbalfans. Ook hier lijkt het tot dusver overwegend om Nederlandse fans te gaan die de halve finale komen kijken.

