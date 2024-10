Nederlands elftal verliest vrij kansloos van Duitsland in Nations League

Het Nederlands elftal heeft de uitwedstrijd tegen Duitsland in de Nations League vrij kansloos verloren (1-0). Oranje werd het grootste deel van de wedstrijd redelijk weggespeeld en kwam slechts eenmaal echt dicht bij een doelpunt. Xavi Simons raakte met een afstandsschot de lat.

Duitsland miste voor rust enkele grote kansen. Uiteindelijk maakte Jamie Leweling in de 64e minuut het enige doelpunt (1-0). Hiermee verstevigde Duitsland zijn koppositie in de poule en verzekerde zich van een plaats in de kwartfinale van de Nations League.

De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann ging in gesprek met Noa Vahle op de persconferentie van Oranje in aanloop naar het duel met Duitsland. Dat zie je in de video bovenaan.

Nederland en Hongarije hebben elk 5 punten, terwijl Bosnië en Herzegovina op 1 punt blijft steken. Oranje sluit de groepsfase volgende maand af met een thuisduel tegen Hongarije en een uitwedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Ook de nummer 2 van de poule kwalificeert zich voor de kwartfinale.

Belangrijke spelers missen

Nederland miste belangrijke spelers zoals Virgil van Dijk, Nathan Aké, Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Jerdy Schouten en Memphis Depay. Duitsland slaagde er beter in het ontbreken van vedetten als Jamal Musiala, Niclas Füllkrug en Kai Havertz op te vangen.

