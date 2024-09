Warm 'bem-vindo' voor Depay in Brazilië: tientallen fans wachten hem op

'Onze' Memphis Depay is dinsdagnacht met warme groeten verwelkomd op het vliegveld in São Paulo. Tientallen fans hebben hem opgewacht met een spandoek beklad met 'bem-vido' (welkom in het Portugees, de taal die ze spreken in Brazilië).

Het nieuwe thuis voor Depay, bij de club Corinthians in Brazilië, weet maar al te goed wie hij is. Nadat hij op Instagram een verhaal heeft geplaatst met de tekst 'onderweg naar huis', zijn de eerste fanatiekelingen zich gaan verzamelen op het vliegveld. De een na de andere fan volgt.

Depay heeft, met karakteristieke zweetband en zonnebril, de fans begroet. Zijn nieuwe club staat in Brazilië wel bekend als de club met de meest fanatieke supporters. Op het gebied van voetbal doet de club het een stuk minder, momenteel bevindt ze zich op de zeventiende plek in de Braziliaanse competitie.

