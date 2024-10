Dumfries redt punt voor Oranje tegen stug Hongarije

Het Nederlands elftal is aan een nederlaag ontsnapt in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Hongarije in de Nations League (1-1). Denzel Dumfries maakte in de 83e minuut gelijk, even nadat aanvoerder Virgil van Dijk met een tweede gele kaart en dus rood van het veld was gestuurd.

Roland Sallai bracht Hongarije op voorsprong. Hij kreeg in de 32e minuut alle ruimte om raak te schieten na een voorzet van Zsolt Nagy.

Duitsland won wel bij Bosnië en Herzegovina (1-2) en leidt de groep nu met 7 punten. Nederland volgt met 5 punten. Hongarije (2 punten) en Bosnië en Herzegovina (1 punt) volgen op gepaste afstand.

Nederland speelt maandag een uitduel met Duitsland in München en sluit de groepsfase volgende maand af met een thuiswedstrijd tegen Hongarije en een uitduel met Bosnië en Herzegovina. De beste twee ploegen van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales van de Nations League.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP