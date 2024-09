Oranje en Duitsers in balans in Nations League: 2-2

Ondanks een zeer veelbelovende start is Nederland er niet in geslaagd de Duitsers te verslaan in de Nations League. Het tweede thuisduel eindigde in 2-2. Maar niet getreurd: Oranje was het toernooi zaterdag gestart met een ruime zege op Bosnië en Herzegovina (5-2).

Tijjani Reijnders zette de ploeg van bondscoach Ronald Koeman al binnen twee minuten op voorsprong. De middenvelder kon vrij doorlopen richting het doel na een dieptepass van Ryan Gravenberch. Voor Duitsland betekende het het snelste tegendoelpunt sinds het WK van 1974, toen Johan Neeskens na 1 minuut en 26 seconden doel trof. Reijnders scoorde tegen Bosnië ook al.

Waarom verbindt het oranjegevoel ons Nederlanders? Hoogleraar psychologie Paul van Lange legt het uit in de video hieronder:

1:42 Het mysterie van het oranjegevoel: waarom verbindt dit ons?

Denzel Dumfries had Nederland na een kwartier op 2-0 moeten zetten. De verdediger kopte, na een vrije trap van Xavi Simons, van dichtbij naast.

Duitsers komen terug

Duitsland sloeg in de slotfase van de eerste helft twee keer toe, via Deniz Undav en Joshua Kimmich. Tussen die twee doelpunten in raakte Oranje Nathan Aké met een blessure kwijt. De verdediger ging met een brancard van het veld af.

Tot slot maakte Dumfries in de 51e minuut gelijk na mooi voorbereidend werk van Brobbey: 2-2. Duitsland en Nederland hebben na twee speelronden nu ieder 4 punten. Oranje speelt op 11 oktober een uitwedstrijd tegen Hongarije.

ANP