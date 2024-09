Oranje wint eerste Nations League-wedstrijd: met 5-2 langs Bosnië en Herzegovina

Het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman versloeg in het Philips-stadion in Eindhoven Bosnië en Herzegovina met 5-2. Oranje gaf de twee tegendoelpunten makkelijk weg.

In de video hierboven zie je wat Oranjefans tijdens het afgelopen EK te zeggen hadden over ons Oranjegevoel: waarom verbindt voetbal ons land zo?

Joshua Zirkzee opende in de dertiende minuut met een achterwaartse kopbal de score. Ermedin Demirovic maakte in de 27e minuut gelijk. Tijjani Reijnders zorgde er met de 2-1 voor dat Oranje alsnog met een voorsprong ging rusten.

Ook na de pauze was Nederland beter. Cody Gakpo zorgde voor 3-1 en een grote overwinning leek aanstaande. Na een fout van Matthijs de Ligt verkleinde Edin Dzeko in de 73e minuut de achterstand weer tot 3-2. Invaller Wout Weghorst en Xavi Simons stelden de zege voor Oranje daarna veilig.

Nederland speelt dinsdag de tweede groepswedstrijd, in Amsterdam tegen Duitsland.

ANP