Amnesty vraagt KNVB steun voor 'gevangen elftal' in Saudi-Arabië

Amnesty International voert vanaf dinsdag een campagne voor de vrijlating van elf activisten die in Saudi-Arabië gevangen zitten vanwege hun inzet voor mensenrechten. De actie valt samen met de aanstaande stemming over de kandidatuur van Saudi-Arabië voor de organisatie van het WK voetbal in 2034. Amnesty roept de KNVB en Nederlandse voetbalclubs op om zich achter de oproep te scharen en druk uit te oefenen op de Saudische autoriteiten om het "gevangen elftal" vrij te laten.

De mensenrechtenorganisatie wijst erop dat onder leiding van kroonprins Mohammed bin Salman de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië sterk is verslechterd. Zo heeft het land volgens Amnesty een recordaantal executies uitgevoerd: tussen november 2018 en juli 2024 zijn 764 mensen geëxecuteerd.

Ook worden steeds strengere straffen uitgedeeld aan degenen die zich kritisch uitlaten over het regime. Amnesty stelt dat Saudi-Arabië de organisatie van het WK wil gebruiken voor zogenaamde "sportswashing" om het slechte mensenrechtendossier te verdoezelen.

Afspraken maken voor beslissing over WK

Amnesty dringt er bij de FIFA op aan om de mensenrechtenrisico's in Saudi-Arabië serieus te nemen. Ze pleiten voor juridisch bindende afspraken met de Saudische autoriteiten voordat de definitieve beslissing over het WK wordt genomen. "Het is aan de FIFA om te laten zien dat ze hun eigen mensenrechtenbeleid serieus nemen", zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland. Amnesty vraagt ook de KNVB om deze boodschap luid en duidelijk over te brengen aan de FIFA.

Daarnaast richt Amnesty zich op de Nederlandse voetbalwereld met de vraag om steun voor de campagne. In een brief die dinsdag is verstuurd, vraagt de organisatie alle betaaldvoetbalclubs en supportersverenigingen in Nederland om zich uit te spreken voor de vrijlating van de activisten. "De stem van de voetbalwereld is belangrijk om sportswashing tegen te gaan", aldus Amnesty.

