Veroordeelde Promes keert terug op voetbalveld bij club in Dubai

De in Nederland veroordeelde Quincy Promes heeft een nieuwe club gevonden in Dubai. De aanvaller gaat een contract voor een seizoen tekenen bij United FC Dubai, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten.

De vijftigvoudig Oranje-international is in Nederland twee keer veroordeeld. Hij kreeg zes jaar cel voor cocaïnehandel en anderhalf jaar cel voor het neersteken van zijn neef. Het OM wil dat hij die straf in Nederland uitzit en vroeg in maart aan Dubai om zijn uitlevering. Dit proces loopt nog.

In Shownieuws bespraken ze eerder over de rechtszaak over het uitleveringsverzoek van Promes naar Nederland:

3:58 Rechtszaak tegen Quincy Promes

Promes was transfervrij. Eind juni meldde Spartak Moskou dat het contract van de oud-speler van Ajax, FC Twente, Go Ahead Eagles en Sevilla was beëindigd. Zijn nieuwe club United Dubai FC kondigde op sociale media een grote transfer aan, met een foto van Promes.

Bijzondere clausule

In februari was Promes met Spartak Moskou op trainingskamp en sindsdien mag hij de Verenigde Arabische Emiraten niet verlaten, in afwachting van een beslissing over mogelijke uitlevering. In het contract van Promes bij United FC Dubai is een opvallende clausule opgenomen. De aanvaller mag terugkeren naar Spartak Moskou als hij de Verenigde Arabische Emiraten mag verlaten.

