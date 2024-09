Vlam in de pan: scheids staakt voetbalwedstrijden steeds vaker om incidenten

Het aantal incidenten in het amateurvoetbal is in het seizoen 2023/2024 toegenomen. Voetbalbond KNVB signaleert een toename van het aantal gestaakte wedstrijden met 10 procent. Ook het aantal incidenten dat heeft geleid tot zware tuchtzaken is in het afgelopen seizoen gestegen.

In de 779.171 gespeelde wedstrijden in het afgelopen seizoen van het amateurvoetbal eindigden 1864 duels in een staking door wanordelijkheden, zoals vechtpartijen of ernstig verbaal wangedrag. Dat zijn er 186 meer dan in het seizoen ervoor. Volgens de voetbalbond schommelde het aantal gestaakte wedstrijden per voetbaljaargang voor de coronapandemie tussen de 1200 en 1400.

Zwarte tuchtzaken

Het aantal zware tuchtzaken steeg afgelopen seizoen van 3157 naar 3501, een toename van meer dan 10 procent. Ook hier constateert de voetbalbond dat het aantal incidenten toeneemt sinds de competities na de coronapandemie weer volledig uitgespeeld kunnen worden.

Een zware tuchtzaak kan naast staking door wanordelijkheden bijvoorbeeld gaan over een gewelddadige fysieke of verbale handeling die een speler tijdens een wedstrijd een rode kaart oplevert.

Scheidsrechters deelden in het amateurvoetbal ook meer rode kaarten uit dan in het seizoen ervoor. Waar in seizoen 2022/2023 11.553 keer rood werd gegeven, was dat afgelopen seizoen 12.226 keer.

ANP