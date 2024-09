Transfergekte steeds meer via sociale media te volgen: 'Is een hele happening'

Het is de periode van voetbaltransfers, waarin voetbalteams zich kunnen versterken met spelers van andere clubs. Vooral het einde van augustus staat bekend als het 'transfercircus', en dat is goed te volgen op sociale media. "Het is online een hele happening geworden."

Een paar grote transfers op de Nederlandse velden waren al op X verschenen voordat er een officieel bericht vanuit de clubs was gekomen. Zo ging het al over het vertrek van PSV-verdediger Jordan Teze richting AS Monaco, de komst van Oranje-held Wout Weghorst naar Ajax en het vertrek van Feyenoord-aanvoerder Lutsharel Geertruida naar het Duitse RB Leipzig.

Rik Elfrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad, volgt al veertien jaar de transferperiode van PSV. "X is het centrum van de transfergekte. Mijn werk is onveranderd, maar de transferperiode is online een hele happening geworden."

X en podcast

Wie erg actief zijn op X als het om transfers gaat, zijn Ron en Sebastiaan. Op het X-account van Ron (Opa Toivonen) plaatst hij bij mogelijke transferdoelwitten een "spreekbeurt" waarin hij de spelers haarfijn analyseert en een oordeel velt over hoe bruikbaar de speler is voor de Eindhovenaren.

Samen maken ze ook een podcast waarin ze de perikelen van PSV van de afgelopen twee maanden bespreken. Voor beide heren zijn zowel X als de podcast een positieve uitlaatklep: "Je wilt gewoon dat je club het beste team neerzet, net zoals de meeste supporters. Soms is X niet zo'n gezellige plek. Door de dingen die we maken, proberen we een plek te creëren op X waar we gewoon lekker over voetbal kunnen ouwehoeren."

Keerzijde

Het groeiende transfercircus heeft ook zijn keerzijde. De transferperiode van 2024 zorgt bij de fans van de traditionele top drie voor gemor richting zowel de clubleiding als journalisten. Ook Elfrink krijgt regelmatig negatieve tweets over zich heen. "Tja, dat is niet fijn. Ik hou me vast aan de mensen die mijn werk, het zo waarheidsgetrouw mogelijk optekenen van de situatie, wel kunnen waarderen. En dat zijn er echt veel meer."

Laatste oordeel

Dit jaar is er een bijzondere situatie ontstaan op de transfermarkt. De grote competities sloten hun poorten afgelopen vrijdag, maar in Nederland kunnen er nog tot maandag spelers worden aangetrokken. Dat betekent dat het circus nog niet helemaal voorbij is voor zowel journalisten als hobbyisten.

En wat staat er dan nog te gebeuren? Feyenoord lijkt haar team nog graag te willen versterken met een vervanger van Geertruida en mogelijk een creatieve aanvaller. PSV zal in de komende dagen nog twee verdedigers presenteren en Ajax probeert nog altijd Hakim Ziyech terug te halen naar de Johan Cruyff Arena.