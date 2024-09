Weghorst verlaat boos training na botsing met teamgenoot

Wout Weghorst heeft de training van het Nederlands elftal zondag na afloop snel verlaten. De spits van Oranje maakte een geïrriteerde indruk, gooide zijn shirt van zich af en stapte op de fiets richting het hotel.

Weghorst was even daarvoor op de training in botsing gekomen met Jurriën Timber. De Ajacied vond dat in het partijspel sprake was van een overtreding en deed daar zijn beklag over. Bondscoach Ronald Koeman greep in toen Weghorst daar blijkbaar over doorging en zei dat het klaar moest zijn. Weghorst hervatte daarna het laatste deel van de training, maar deed dat zichtbaar geërgerd.

Oranje trainde een dag na de met 5-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League met de invallers en reserves. Weghorst was een van de vijf invallers en maakte een doelpunt.

