Oud-international Neeskens op 73-jarige leeftijd overleden na onwelwording

Voormalig voetballer en trainer Johan Neeskens is zondag op 73-jarige leeftijd overleden, zo heeft de KNVB maandag bekendgemaakt. De afgelopen dagen was Neeskens in Algerije actief voor het KNVB WorldCoaches-programma, waar hij onwel werd. Ondanks medische hulp kon zijn leven niet worden gered.

Johan Neeskens voetbalde samen met Johan Cruijff, over laatst genoemde komt in 2025 een documentaireserie op televisie. Jarenlang lagen ze ergens op de plank te versloffen: unieke beelden van, een toen nog jonge, Johan Cruijff die een sportcomplex in Hilversum opende. Tot Hans zijn archief deelde met de wereld:

1:43 Unieke filmbeelden van jonge Johan Cruijff opgedoken

Neeskens speelde 49 interlands voor het Nederlands elftal. Als clubvoetballer vierde hij vele successen met Ajax en FC Barcelona. Bij het Nederlands elftal was hij vele jaren assistent-bondscoach, onder meer van Guus Hiddink en Frank Rijkaard. Daarna, van 2000 tot 2004, werkte Neeskens als hoofdtrainer bij NEC.

'Wereldburger en zachtaardige familieman'

Bij de KNVB ging Neeskens op latere leeftijd aan de slag bij KNVB WorldCoaches. Daarvoor vloog hij de hele wereld over om coaches in lage- en middeninkomenslanden op te leiden tot coach.

"Op het veld staan met andere voetballiefhebbers vanuit de gedachte om samen iets moois te bereiken, dat was Johan Neeskens ten voeten uit", aldus de KNVB. "Binnen het veld als speler en later buiten het veld als coach stond Neeskens bekend om zijn onverzettelijkheid. Maar degenen die het geluk hadden om hem beter te leren kennen, zagen vooral ook een wereldburger en een zachtaardige familieman die trots was op zijn kinderen en kleinkinderen en die tot op het allerlaatst met zijn liefde voor het voetbal anderen wist te raken. De KNVB wenst zijn vrouw Marlis, zijn kinderen Christian, Tamara, Bianca en Armand, zijn kleinkinderen Djoy en Lovée, naasten en vrienden heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies."

Stilstaan bij overlijden

De KNVB staat de komende twee wedstrijden in de Nations League stil bij het overlijden van Johan Neeskens.

Oranje speelt vrijdag in Boedapest tegen Hongarije en volgende week maandag in München tegen Duitsland. "In overleg met de UEFA, de Hongaarse en de Duitse bond gaan we op gepaste wijze aandacht besteden aan het overlijden van Johan bij de aankomende interlands. Ook wordt er gekeken naar een moment waarop er een mogelijkheid is voor supporters om hem een laatste groet te brengen", meldt de KNVB.

ANP