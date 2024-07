Toch nog voetbalsucces deze zomer: Eindhoven wint WK robotvoetballen

Het team van de TU Eindhoven is zondag wereldkampioen robotvoetbal geworden, zo meldt de universiteit. In de finale van de RoboCup 2024 versloeg Tech United het Chinese team BigHeroX met 6-1.

Dit is de achtste keer dat het Eindhovense team de titel wint. Het Chinese team speelde de finale met een robot minder vanwege een kapotte zekering.

Andere wedstrijden

Naast het robotvoetbal werd tijdens het vijfdaagse evenement ook gestreden om de titel voor de beste huishoudelijke robot, die taken zoals de vaatwasser vullen en koffie brengen kan uitvoeren. Deze categorie werd gewonnen door het Japanse team Hibikini-Musashi@Home.

Daarnaast werd beoordeeld welke robot het meest geschikt is om na een ramp naar overlevenden te zoeken tussen de brokstukken. Deze prijs ging naar het team Robotec.

Veel belangstelling

Toernooidirecteur René van de Molengraft verklaarde dat er ondanks de hitte veel belangstelling was voor de RoboCup. Hij benadrukte dat de deelnemers hebben laten zien hoe de RoboCup "wetenschap en innovatie in robotica stimuleert".

In totaal namen driehonderd teams deel aan de competitie, verdeeld over vijf categorieën. Volgend jaar vindt het robottoernooi plaats in Brazilië.

ANP