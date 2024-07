Eindhoven klaar voor WK voetbal voor robots

Nu het menselijke EK voetbal voorbij is, bereidt Eindhoven zich voor op het WK voor robots. Van 17 tot en met 21 juli zal de stad duizenden bezoekers verwelkomen in de Genneper Parken voor de RoboCup 2024. Tech United, het team van de TU Eindhoven, is titelverdediger en hoopt in eigen stad de achtste wereldtitel binnen te halen in de competitie voor middelgrote robots.

Het evenement, dat jaarlijks teams uit meer dan 45 landen trekt, richt zich op de rol van robots in de maatschappij. Naast de voetbalwedstrijden zijn er competities voor zorgrobots en reddingsrobots. Hoogleraar en teamoprichter René van de Molengraft legt uit dat de technologie die in robotvoetbal wordt gebruikt, ook toepasbaar is in andere sectoren waar robots moeten samenwerken en zich coördineren, zoals magazijnen en boerderijen.

Het doel van RoboCup is om de ontwikkeling van betaalbare en betrouwbare robottechnologie te versnellen. "Dit is essentieel voor een vergrijzende samenleving en de toekomst van zorg en industrie." Van de Molengraft benadrukt het belang van deze ontwikkelingen en hoopt veel jonge bezoekers te inspireren: "We willen kinderen enthousiasmeren voor robotica. Het wordt echt een soort tech-Efteling."

Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

Opnieuw in Eindhoven

Dit jaar vindt het WK in Eindhoven plaats, net als tien jaar geleden toen koningin Máxima het toernooi opende. De organisatie verwacht rond de 50.000 bezoekers die de robots in actie kunnen zien en meer kunnen leren over de nieuwste technologische vooruitgangen.