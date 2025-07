FIFA opent kaartverkoop voor WK voetbal 2026 op deze datum

Wereldvoetbalbond FIFA heeft dinsdag bekendgemaakt dat voetbalfans vanaf 10 september voor het eerst de kans krijgen om via een loting kaartjes te bestellen voor het WK voetbal van 2026 dat plaatsvindt in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Geïnteresseerden moeten zich daarvoor inschrijven op de website van de FIFA.

Het WK voetbal van 2026 begint op 11 juni in Mexico-Stad en de finale staat gepland voor 19 juli in New Jersey. Met een verwacht bezoekersaantal van 6,5 miljoen supporters wordt het eindtoernooi het grootste WK ooit. Er doen 48 teams mee en er zijn 104 wedstrijden in de drie gastlanden.

Vanwege de te verwachten grote vraag worden de kaarten vrijgegeven in fases. De eerste mogelijkheid om kaarten te kopen is op 10 september. De loting voor het WK voetbal vindt plaats in december.

Of Oranje ook bij dat toernooi aanwezig zal zijn, is nog niet zeker. Nederland moet zich nog kwalificeren in groep G. Samen met Finland, Polen, Litouwen en Malta moet worden uitgevochten wie er eerste in de poule wordt en zich rechtstreeks plaatst voor het WK.

