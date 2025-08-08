Voetbalzonen van oud-Oranje-sterren kloppen op de deur: 'Het zit in de familie'

De eerste wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie worden vrijdagavond gespeeld, en opvallend veel jonge talenten staan weer op het punt van doorbreken. Zo ook de 17-jarige Junior, die tijdens de hele voorbereiding op het nieuwe voetbaljaar al hoge ogen gooit bij Willem II.

Voetballen heeft hij niet van een vreemde, want zijn vader is niemand minder dan Jan Poortvliet (69). Die pakte meerdere titels met landskampioen PSV en stond in de verloren WK-finale van 1978 met het Nederlands Elftal tegen Argentinië.

Junior is geen uitzondering, want op dit moment rammelen opvallend veel zonen van voormalige Oranje-sterren aan de poort van het profvoetbal. Denk aan Damian van der Vaart (19), Jessey Sneijder (18) en Shaqueel van Persie (18). Bovendien speelt Junior bij Willem II samen met Jens Mathijsen – inderdaad, de zoon van 84-voudig international Joris.

In de genen of veel trainen?

Voetbaltalent, dat móét haast wel in de genen zitten. Of toch niet? Volgens geneticus Philip Jansen van het Amsterdam UMC is dat iets te kort door de bocht. Jansen: "Er bestaat niet zoiets als een voetbalgen of hockeygen. Om een goede voetballer te worden moet je fysiek sterk zijn en balgevoel hebben. Dat kan erfelijk zijn, maar omgevingsfactoren zijn minstens zo belangrijk. Het is dus een beetje fifty-fifty. Veel van deze zonen worden vanaf jongs af aan meegenomen in dat voetbalwereldje, ze groeien op met niets anders. Als de genen dan ook nog bijdragen, kan het goedkomen."

Jan Poortvliet, de vader van Junior, denkt dat genen juist wél een grote rol spelen. Jan: "Het zit bij ons in de familie. Mijn vader kon vreselijk goed voetballen en de neef van Junior staat nu in het Nederlands Elftal: Jan Paul van Hecke. Het zit gewoon in onze familie. Daarbij betekent voetbal alles voor ons allemaal, we eten nog net geen ballen 's avonds."