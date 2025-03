‘Reus van Erremu’ in Oranje? Arnemuiden eist basisplaats voor Van Hecke

In het vissersdorp Arnemuiden twijfelt niemand eraan: Jan Paul van Hecke moet een basisplaats krijgen bij Oranje. De 24-jarige verdediger uit ‘Erremu’ maakt grote indruk in de Engelse Premier League bij Brighton & Hove Albion en wordt bij bijna elke wedstrijd gesteund door een trouwe groep Zeeuwse fans.

Donderdag kan Van Hecke opnieuw minuten maken in de oefenwedstrijd tegen Spanje, en zijn achterban hoopt dat bondscoach Ronald Koeman eindelijk overtuigd is: Van Hecke hoort vast in de basis.

Zeeuwse voetballer

V an Hecke is pas de tiende Zeeuwse voetballer die ooit het Oranje-shirt heeft mogen dragen. Zijn debuut vorig jaar tegen Duitsland was voor Arnemuiden een historische gebeurtenis. Sindsdien speelde hij nog een interland, en nu maakt hij weer kans op speelminuten.

Bij thuiswedstrijden van Brighton zijn er geregeld tientallen Zeeuwen op de tribune te vinden. Vanuit Arnemuiden worden soms zelfs busreizen georganiseerd. Ook donderdag reist een groep supporters naar Rotterdam om hem in Oranje aan te moedigen, ondanks de moordende concurrentie op zijn positie. Op de club lopen inmiddels opvallend veel kinderen rond in shirts van Brighton.

In Arnemuiden hopen ze dat Koeman de Zeeuwse steun serieus neemt. Want één ding is zeker: waar de ‘Reus van Erremu’ ook speelt, zijn achterban is altijd dichtbij.