Jarige Youri Baas voor het eerst opgeroepen voor Oranje, ook Wieffer bij selectie

Youri Baas en Mats Wieffer sluiten deze week aan bij het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft hen opgeroepen als vervangers van de geblesseerde Denzel Dumfries en de zieke Frenkie de Jong.

Ronald Koeman is druk: hij heeft ook zijn penthouse in Noordwijk te koop gezet, te zien in de video hierboven.

Voor Baas, die maandag 22 jaar is geworden, is het extra bijzonder: hij maakt voor het eerst deel uit van de selectie. De Ajacied vervangt Dumfries, die zondag in het duel met Atalanta een spierblessure opliep en niet inzetbaar is tegen Spanje in de kwartfinales van de Nations League.

Middenvelder Wieffer, die in de Premier League uitkomt voor Brighton & Hove Albion, wordt toegevoegd aan de selectie omdat het meespelen van Frenkie de Jong onzeker is. De Jong miste zondag de wedstrijd van FC Barcelona tegen Atlético Madrid vanwege ziekte. De KNVB meldt dat hij zich maandag in Zeist meldt, maar niet traint.

Hart van Nederland/ANP