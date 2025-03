Dit is de nieuwe Oranje-selectie: Memphis Depay keert terug

Memphis Depay is daadwerkelijk opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor de twee interlands tegen Europees kampioen Spanje in de kwartfinales van de Nations League. Bondscoach Ronald Koeman had de terugkeer van de 31-jarige aanvaller al eerder aangekondigd.

Koeman had Matthijs de Ligt gepasseerd in de voorselectie, maar hij heeft de verdediger van Manchester United alsnog opgeroepen als gevolg van de door een blessure afgevallen Stefan de Vrij (Internazionale). Ook Nathan Aké van Manchester City kan er door een blessure niet bij zijn.

Oranje speelt op donderdag 20 maart thuis in De Kuip. De return is drie dagen later in het Spaanse Valencia.

Braziliaans avontuur

Depay heeft sinds het EK van vorige zomer in Duitsland niet meer gespeeld bij het Nederlands elftal. De 98-voudig international viel geblesseerd uit tijdens de verloren halve finale tegen Engeland (2-1). Vervolgens zette Depay zijn loopbaan voort bij het Braziliaanse Corinthians en raakte hij tijdelijk uit beeld bij Koeman.

De bondscoach nam Depay al op in de voorlopige selectie, omdat hij gebrek aan spitsen heeft. Ajacied Wout Weghorst is door een gebroken teen niet beschikbaar voor de duels met Spanje en Joshua Zirkzee van Manchester United haalde door tegenvallend presteren de voorselectie van Koeman niet. Brian Brobbey maakt wel deel uit van de 24-koppige selectie.

'Uitdagend tweeluik'

Koeman zegt in een persbericht van de KNVB dat hij uitkijkt naar het treffen met het Spaanse nationale elftal. "Een zonder meer aansprekende tegenstander; de winnaar van de laatste Nations League en het EK. Dat wordt een uitdagend en aantrekkelijk tweeluik de komende dagen." Hij geeft maandag een uitgebreide toelichting.

De volledige selectie Brian Brobbey (Ajax)

Memphis Depay (Corinthians)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Denzel Dumfries (Internazionale)

Mark Flekken (Brentford)

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Cody Gakpo (Liverpool)

Lutsharel Geertruida (RB Leipzig)

Ryan Gravenberch (Liverpool)

Jorrel Hato (Ajax)

Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Justin Kluivert (Bournemouth)

Teun Koopmeiners (Juventus)

Noa Lang (PSV)

Matthijs de Ligt (Manchester United)

Donyell Malen (Aston Villa)

Nick Olij (Sparta Rotterdam)

Tijjani Reijnders (AC Milan)

Jerdy Schouten (PSV)

Xavi Simons (RB Leipzig)

Kenneth Taylor (Ajax)

Jurriën Timber (Arsenal)

Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

