Nederlands Elftal speelt gelijk in laatste groepsduel Nations League

Oranje heeft de laatste interland van dit jaar niet kunnen winnen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman stelde in de Nations League teleur tegen Bosnië en Herzegovina, de huidige nummer 74 van de wereld. Met een eindstand van 1-1 werd de wedstrijd in Zenica onbeslist.

De 100.000 Oranje-fans die naar Dortmund waren afgereisd voor de halve finale tegen Engeland keerden na de uitschakeling van Oranje op het EK teleurgesteld naar huis, zo is te zien in bovenstaande video.

Het Nederlands Elftal was al geplaatst voor de kwartfinales en speelde daarom niet in de sterkste opstelling. Zo reisden Virgil van Dijk en Frenkie de Jong niet af naar Zuidoost Europese land. Brian Brobbey zette Oranje in de 24e minuut de score, op op voorsprong. Het was zijn eerste doelpunt als international.

Geen overwinning

Halverwege de tweede helft kwam Bosnië langszij via Ermedin Demirovic. De stand stond toen gelijk. Koeman bracht daarna Ryan Gravenberch, Cody Gakpo en topinvaller Wout Weghorst in de ploeg, maar een overwinning leverde dat niet meer op.

Het Nederlands elftal begint het nieuwe jaar in maart met de kwartfinales voor de Nations League. Portugal, Spanje of Frankrijk is daarin de tegenstander. De loting is vrijdag.

ANP / Hart van Nederland