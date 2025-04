Nederlandse vrouw grijpt in bij mishandeling ezel in Egypte, riskeert celstraf

Een Nederlandse vrouw heeft in Egypte ingegrepen toen ze zag hoe een man een ezel herhaaldelijk met een zweep sloeg. Dat meldt de NOS zondag. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe de man de ezel mishandelt bij de piramides van Gizeh, vlak bij Caïro. Even later stormt de Nederlandse vrouw op hem af. De man rent weg, waarna zij de achtervolging inzet.

De vrouw is de 47-jarige Joke van der Post, die al jaren als dierenarts-assistent werkt in Egypte, meldt de NOS. In de buurt van de piramides runt ze een dierenkliniek waar ezels en paarden worden behandeld die voor toeristen worden ingezet. Volgens Van der Post is mishandeling daar dagelijkse praktijk.

Joke werd na het incident gearresteerd. Inmiddels is ze weer vrij, maar ze hangt mogelijk een rechtszaak boven het hoofd. "Ik kan waarschijnlijk zes maanden of een jaar gevangenisstraf krijgen, of misschien zelfs deportatie. Maar als dat betekent dat er hier eindelijk wat verandert, was dat het wel waard", zegt ze tegen de omroep. Op sociale media krijgt ze veel steun van Egyptenaren: “U bent een goed mens,” is één van de vele reacties.