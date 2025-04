Hooikoortspatiënten opgelet: komende tijd veel berkenpollen verwacht

Jeukende ogen, een loopneus of een benauwd gevoel. Het hooikoortsseizoen is al even van start, maar nu is ook de bloeiperiode van de berkenboom begonnen. Hierdoor worden de komende weken veel berkenpollen verwacht. De huidige weersverwachting maakt de situatie extra ongunstig voor de hooikoortspatiënten.

Momenteel hangen er veel pollen in de lucht. "We hebben de pollen van de hazelaar en de els achter de rug. Naast de berken staan er ook veel essen in bloei. Daar reageren ook veel mensen op", vertelt bioloog Maurice Martens aan Hart van Nederland. "We hebben nu een flinke serie aan soorten bomen die pollen in de lucht brengen. Dat duurt een hele periode."

De bloeiperiode van de berk is ruim een week geleden begonnen in het zuiden van het land, legt Martens uit. "Niet alle berken beginnen tegelijkertijd met bloeien. De bloei schuift van Zuid-Limburg naar het noorden toe. Daarnaast bloeit op dezelfde locatie de ene boom pas de andere boom." De bloeiperiode gaat dus in fases en kan gemiddeld drie tot vier weken duren in een bepaald gebied.

Ongunstig weerbeeld

Daarnaast maakt het huidige weerbeeld de situatie extra ongunstig voor de hooikoortspatiënten. "De berken en essen reageren op het droge, zonnige weer van de afgelopen tijd. Daarnaast was er amper nachtvorst. Voor deze bomen zijn de omstandigheden goed." Volgens Martens moeten we vanwege de opwarming van de aarde gaan wennen aan extreme weerbeelden, zoals langdurige droge periodes met veel pollen in de lucht.

De enkele buien die voorspeld worden, gaan de hooikoortspatiënten ook niet helpen. "Het beetje regen zorgt ervoor dat mensen juist eerder last krijgen. De regen neemt juist de pollen mee uit hogere lucht." Het moet dus echt een langere periode aanhoudend regenen. "Van druiliger weer worden de meeste hooikoortspatiënten pas gelukkig."

Volgende golf op komst

Of er sprake is van een piek in het aantal pollen, is volgens Martens moeilijk te zeggen. "Er wordt in Nederland maar op twee plekken gemeten. Maar je ziet een piek in de bezoeken aan de huisarts vanwege hooikoortsklachten. Dat valt meestal wel te herleiden aan pieken in het aantal pollen." Naar verwachting blijft de komende tijd het aantal pollen in de lucht hoog.

De volgende golf met pollen komt er ook al aan. "De eerste grassen staan in bloei. Het gras groeit momenteel niet hard vanwege droogte, maar bij meer neerslag gaat het heel snel bloeien. Dat gaat doorzetten in bermen, weilanden en graslanden." Voor de hooikoortspatiënten blijft het dus voorlopig nog even snotteren.