GGD waarschuwt voor 'hooikoortsplant': 'Heb jij 'm in je tuin? Haal hem weg!'

De GGD slaat alarm over de ambrosiaplant, die in Nederland aan een opmars bezig is en ernstige hooikoortsklachten kan veroorzaken. De zorginstelling doet een dringende oproep aan alle tuinbezitters: 'Heb jij ambrosia in je tuin? Haal hem direct weg!'

De ambrosiaplant verspreidt namelijk grote hoeveelheden pollen in de lucht, wat leidt tot veel heftigere allergische reacties dan andere pollen. Volgens de GGD is ambrosia daarom "veel vervelender dan andere hooikoortsplanten".

Naast hooikoorts kan de plant ook huidklachten veroorzaken en ernstige problemen opleveren voor astmapatiënten. De zaden van de plant komen vaak via vogelvoer in tuinen terecht.

Ambrosia herkennen

De ambrosiaplant kan wel anderhalve meter hoog worden. De bladeren zijn dubbelgeveerd en de groene stengel heeft lange haren. De plant heeft kleine, onopvallende bloemen in trosjes.

Ambrosia bloeit in augustus en verspreidt dan enorme hoeveelheden pollen. Slecht nieuws dus voor hooikoortspatiënten in Nederland. De plant verlengt ook het hooikoortsseizoen met twee maanden omdat die tot in oktober blijft bloeien.